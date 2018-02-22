وزير الصناعة يصدر ثلاث قرارات تعيين جديدة

أصدر وزير الصناعة محمد مازن يوسف، أمس الأربعاء21/2/2018، 3 قرارات قضت بتكليف مدير ومعاون مدير جديدين لشركة حديد حماه ومدير الشؤون التجارية في الادارة المركزية بوزارة الصناعة.

وفي بيان أصدرته وزارة الصناعة حصل تضمن فيه القرار الأول تكليف المهندس أحمد مصطفى طنب بمهام وأعمال وظيفة مدير عام الشركة العامة للمنتجات الحديدة والفولاذية (حديد حماة).