وزير الصناعة يصدر ثلاث قرارات تعيين جديدة
أصدر وزير الصناعة محمد مازن يوسف، أمس الأربعاء21/2/2018، 3 قرارات قضت بتكليف مدير ومعاون مدير جديدين لشركة حديد حماه ومدير الشؤون التجارية في الادارة المركزية بوزارة الصناعة.
وفي بيان أصدرته وزارة الصناعة حصل تضمن فيه القرار الأول تكليف المهندس أحمد مصطفى طنب بمهام وأعمال وظيفة مدير عام الشركة العامة للمنتجات الحديدة والفولاذية (حديد حماة).
أما القرار الثاني فتضمن المهندس عبد الناصر مشعان المشعان بمهام وأعمال معاون مدير عام شركة حديد حماة.
ونص القرار الثالث على تكليف عمار الجمعات بمهام وأعمال وظيفة مدير الشؤون التجارية في الادارة المركزية بوزارة الصناعة بعد ندبه من الشركة الأهلية للمنتجات المطاطية والبلاستيكية بدمشق
إرسال تعليق جديد