وزير الصناعة: من المتوقع استلام 131 ألف طن قطن هذا الموسم

كشف وزير الصناعة زياد صباغ أن كمية الأقطان من المتوقع استلامها من القطن هذا الموسم نحو 131 ألف طن، قيمتها نحو 96 مليار ليرة بما فيها أجور النقل.



ووجّه خلال اجتماعه اليوم مع المؤسسة العامة للأقطان بضرورة التعامل مع زراعة القطن بدورة إنتاجية كاملة، بدءاً من الزراعة والحلج وصولاً إلى الزيوت، لتحقيق أعلى قيمة مضافة من كامل العمليات الإنتاجية.



ودعا الوزير إلى إعادة صياغة نظام الحوافز الإنتاجية بحيث يتم التركيز والاهتمام بعمال الإنتاج باعتبارهم الأهم في العملية الإنتاجية، مشدداً على دراسة المؤسسة لإمكانية أن تكون العمالة دائمة، والبحث عن نشاطات إنتاجية واقتصادية تغطي العمل لكامل العام.



وركّز على حلّ التشابكات المالية والبالغة على المؤسسة 116 مليار ليرة، وللمؤسسة على الغير 137 مليار ليرة، وقدم رؤية تتمثل بالحفاظ على المشاريع الاستثمارية بشكل عاموي، بحيث يتم التركيز في الاستثمارات خلال المرحلة القادمة على إحدى المنشآت من الألف إلى الياء، وعدم بعثرة الاعتمادات في مشاريع جزئية.



ونوّه بضرورة إعادة صياغة العلاقات الإدارية واعتماد آلية جديدة وتخفيف الهدر، وأتمتة العمل، والاهتمام بمشروع الإصلاح الإداري ومتابعة إصلاح القطاع العام الصناعي من خلال لجنة الإصلاح العليا، وضرورة تنفيذ الخطط الاستثمارية الجديدة ومناقشتها في الوزارة من أجل الإعلان عنها فور صدور قانون الموازنة العامة للدولة.



هناء غانم