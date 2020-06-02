وزير الصناعة: آلية جديدة لتأمين حاجات البلد من السلع الأساسية

صرّح وزير الصناعة معن زين العابدين جذبة بأنه يتم العمل على آلية جديدة، لتأمين حاجات البلد من السلع الأساسية، وذلك عبر جملة من القرارات التنفيذية تتمثل بتحديد الزراعات التي يمكن استخدامها في المجال الصناعي، والغذائي بشكل خاص، من أجل تشجيعها، والتعاقد مع الفلاحين لتأمين المنتجات الزراعية اللازمة للعمل الصناعي.



وأوضح الوزير أن آلية العمل الجديدة، سوف تأخذ بالحسبان ما تحتاجه وزارة الصناعة، خلال 9 أشهر قادمة، من تجهيزات ومواد أولية مطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.



وبيّن أن إعادة عمل خطوط الإنتاج المتوقفة، ذات الجدوى الاقتصادية، تعدّ من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أنها ستعود تدريجياً إلى العمل والإنتاج.



وأكد أنه سيتم معالجة أوضاع الشركات المدمرة كلياً، والمتوقفة عن العمل، التي لا تحقق أي جدوى اقتصادية.



الوطن