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وزير الصحة: الدواء المحلي بخير والمواد الأولية متوافرة

أكد وزير الصحة، الدكتور نزار يازجي،  أن الدواء المحلي بخير والمواد الأولية متوافرة. 


وبين أنه يتم العمل على التسوية السعرية الموجودة من خلال الوزارة، لافتاً إلى تشديد عملية الرقابة على المعامل الدوائية، مؤكداً ضبط كميات كبيرة من الأدوية ضمن مستودعات الأدوية في كل من حمص وريف دمشق وحلب. 


ورداً على ما ورد من معلومات  عن وجود 5 إصابات في مركز العزل بحي باب عمرو لأشخاص قادمين من السودان أكد الوزير: “لا وجود لأي إصابة بفيروس كورونا في مركز العزل بحمص لا من السودان ولا من غيرها”، نافيا هذه الأخبار نفياً قاطعاً.


 وأوضح أنه كانت هناك شكوك بوجود إصابة يتم عزلها حتى التأكد من سلامتهم، لافتاً إلى أنه في حالة الشك يتم التأكد أكثر من مرة بإجراء اختبار pcr. 

 


الوطن