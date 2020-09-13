وزير الزراعة يحذر منتجي الصوص في قطاع الدواجن

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن قطاع الدواجن لايمكن أن يرتقي أو يستقر إلا بتنظيم الحلقات الإنتاجية والتعاون والتناغم بين تجار الأعلاف ومنتجي الصوص وأصحاب المسالخ للوصول إلى تحقيق المصلحة العامة والخاصة، ولكن ضمن حدود الوطنية.



وأوضح وزير الزراعة أن ميزان العرض والطلب هو العامل المحدد لأسعار الأعلاف والصوص في زمن الرخاء، أما الآن ونحن في حالة حرب اقتصادية لا يطبق التسعير على أساس ميزان العرض والطلب بل حسب حاجة السكان للغذاء وبأسعار منطقية.



مضيفاً: في حال عدم الالتزام بتخفيض أسعار الصوص يمكن أن ننتقل إلى أسلوب التسعير المركزي وفق تكاليف الإنتاج وهامش ربح ١٠% على التكاليف.



وقال وزير الزراعة موجها كلامه لمنتجي الصوص: لدينا مسارين الأول أن تتفاعلوا فيما بينكم وتتفقون على سعر توافقي حسب تكاليف الإنتاج مع هامش ربح تتفقون عليه، لا أن ترفعوا أسعار بيع الصوص بالتوازي مع ارتفاع الطلب.



والثاني أن لا تتفقوا وعندها سنعمل على فرض سعر مركزي يحقق مصلحة المواطن والمنتج وفق التكلفة الفعلية وفق هامش ربح محدد،ونأمل أن تعملوا بمافيه مصلحتكم ومصلحة المواطن وتذكروا أن التعاون بين الوزارة والمنتجين نواة نجاح لاتخسروها.



