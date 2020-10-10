وزير الزراعة: لأول مرة تشهد سورية هذا العدد من الحرائق.. سنزوّد كل فلاح متضرر بالغراس

أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أنه سيتم تزويد كل فلاح متضرر من الحرائق الكبيرة المندلعة في المحافظات السورية، بالغراس لتعويضهم.



وقال الوزير قطنا لإذاعة “شام إف إم”، إنها أول مرة في تاريخ سورية نشهد هذا العدد من الحرائق في يوم واحد، مضيفاً: “لقد خسرنا خسارة كبيرة جداً”.



وهنا أوضح وزير الزراعة أن المساحات المحروقة في اللاذقية 600 هكتار على مدار 5 ساعات، أدت لحرق غابات عذرية وتحوي على نباتات متنوعة ونادرة.



كما أشار إلى أن هناك خسارة للفلاحين بأراضيهم المزروعة بالزيتون والمحملة بالموسم، وبذلك جهد عام كامل ضاع، مردفاً: ” كل فلاح يملك أرض نحن جاهزين لتزويده بالغراس مجاناً حسب نوع الغراس التي يرغب بها الفلاح، وستشكل لجان من قبل المحافظين وتعوض على الفلاحين”.



وعن آلية إطفاء الحرائق قال وزير الزراعة: “لدينا طائرتين لإطفاء الحرائق وعملت خلال اليومين بكامل طاقتها على إطفاء الحرائق.”.



كما كشف قطنا أن هناك طائرة من الدول الصديقة ستعمل اليوم السبت وحمولتها من المياه جيدة وستساهم بشكل كبير في إطفاء الحرائق، منوّهاً بأن هناك 98 صهريج تعمل على إطفاء الحرائق في اللاذقية، وهناك حوالي صهريجين لكل حريق.



أما عن حصيلة الحرائق في سورية، فبين الوزير قطنا أن هناك 79 حريق، منهم 45 حريق في اللاذقية، 33 حريق في طرطوس، والبقية في حمص، والحرائق كانت متباعدة.