وزير الزراعة: كميات كبيرة من سماد اليوريا ستصل سورية قريبا

أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس احمد القادري أن كميات كبيرة من مادة سماد اليوريا ستصل إلى سورية ليصار توزيعها على الفلاحين بشكل مباشر عن طريق المصرف الزراعي.



وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش مؤتمر فرع نقابة الأطباء البيطريين في حماة أن القطاع الزراعي في سورية “كان يعتمد بالدرجة الأولى على إنتاج معمل الأسمدة المحلي التابع لوزارة الصناعة غير أن الظروف الاستثنائية حالت دون إنتاج المعمل الأمر الذي استدعى الطلب من رئاسة مجلس الوزراء السماح باستيراد سماد اليوريا وتكليف المصرف الزراعي ومؤسسة التجارة الخارجية ووزارة الاقتصاد التعاقد وبالسرعة الكلية مع إحدى الدول الصديقة” مؤكداً “أن كميات السماد في مرحلة الشحن بالبحر حاليا في طريقها إلى سورية ومن المتوقع وصولها خلال أيام قليلة”.



وبين القادري أنه تم التنسيق مع المدير العام للمصرف الزراعي للتهيئة والتحضير لاستقبال هذه الكميات تمهيداً لتوزيعها على الفلاحين بشكل مباشر من خلال تعاقدهم مع آليات لنقل السماد وتسريع عملية تسليمه لهم لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع المصرف الزراعي على أن تكون الأولوية في التوزيع للفلاحين في محافظة حماة ومنطقة الغاب نظراً لاحتياج المحاصيل الشديد الى السماد وخصوصاً الحبوب.

سانا