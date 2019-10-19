وزير الزراعة السوري يتوعد مفتعلي الحرائق

توعد وزير الزارعة السوري أحمد القادري بعقوبات رادعة لكل من يسبب الحرائق في البلاد، لافتا إلى أن هناك خبراء ولجانا مختصة ستعمل على تبيان أثر الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية.



وأكد القادري في تصريح صحفي أنه تم تشكيل لجان مختصة لتقدير الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق سواء في اللاذقية أو طرطوس وحمص.





يذكر أن الحرائق في منطقة الوادي بريف حمص حولت المنطقة من مقصد سياحي طبيعي مشهور بمساحاته الخضراء إلى أراض جرداء بعد احتراق آلاف الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون والصنوبر والتي تسببت بخسائر بيئية ومادية كبيرة في أكبر كارثة طبيعية يشهدها ريف حمص الغربي.





وامتدت النيران من جبل السايح الى عين الراهب والزويتينة وعين الباردة وكفرا ومرمريتا والمشتاية وغيرِها من القرى ما استدعى تدخل فرق انقاذ من دمشق والمنطقة الجنوبية.