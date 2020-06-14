وزير الدولة الإماراتي سيشارك في مؤتمر “اللجنة اليهودية الأمريكية”

استكمالاً لمسار التطبيع من قبل دول الخليج العربي مع الكيان الإسرائيلي أعلنت “اللجنة اليهودية الأمريكية” أن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، سيشارك في الدورة القادمة من مؤتمرها السنوي.



ونشرت المنظمة تغريدة الجمعة 12/6/2020 على حسابها الرسمي في “تويتر”: “يشرفنا أن نرحب بوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش في قمة AJC الافتراضية عام 2020!.



وأضافت التغريدة أن “قرقاش سيناقش خلال المؤتمر جهود الإمارات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون بين الطوائف في حوار تاريخي مفتوح”.



ومن المقرر أن يكون بين المشاركين في المؤتمر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وزير العدل السعودي السابق محمد العيسى، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.



واعتبرت صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية أن قرقاش “يصنع التاريخ” بمشاركته في المؤتمر الذي يبدأ أعماله يوم الأحد القادم ويستمر حتى الخميس، مؤكدة أن وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس سيكون” بين المشاركين.



يشار إلى الفترة الأخيرة تشهد الكثير من ظاهر التطبيع بين الكيان الإسرائيلي والإمارات، حيث تم إنشاء أول مطعم يهودي في الإمارات وغيرها من مظاهر التطبيع.