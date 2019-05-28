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وزير الدفاع التركي: فريق فني روسي سيزور تركيا قريبا لنصب ’إس400‘

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن فريق خبراء روس سيزور تركيا قريبا لنصب منظومات الصواريخ من طراز “إس-400″، التي اشترتها أنقرة من موسكو.

وقال أكار، في حديث لصحيفة “خبر ترك”، الاثنين 26/5/2019 : “نشتري عددا من المنظومات لضمان حياة 82 مليون شخص (سكان تركيا)، ومن بين منظومات الدفاع الجوي اخترنا إس-400”.

وتابع أكار: “هذه الصفقة مبرمة وناجزة، وأردوغان أكد ذلك مرارا، وسيحضر من روسيا فريق فني لنصب هذه المنظومات”.

وفي تطرقه إلى موعد توريد المنظومات، أشار وزير الدفاع التركي إلى أنها قد لا تمنح لتركيا في حزيران، مثلما قيل سابقا، “لكنها ستصل في الأشهر المقبلة”، مضيفا: “العملية بدأت”.

ونفى أكار صحة التقارير التي تحدثت عن إمهال الولايات المتحدة تركيا، حتى الأسبوع الأول من حزيران للتخلي عن صفقة “إس400″، وإلا فستعرض نفسها لعقوبات أمريكية.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة مرارا تركيا من تداعيات شراء منظومات “إس-400” الروسية، قائلة إن هذه الأسلحة لا يمكن تطابقها مع نظام الدفاع لدول النانو، وهددت بفرض عقوبات على الجانب التركي بما في ذلك وقف مشاركته في مشروع مقاتلات “F-35”

 

“روسيا اليوم”