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وزير الدفاع البريطاني في بغداد لبحث ما بعد (داعش)

 

وصل وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة مسبقاً لبحث ملف التنسيق الأمني والعسكري والأوضاع السياسية.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية البريطانية، أن “وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون وصل ظهراً إلى مطار بغداد الدولي قادماً من الكويت، في إطار زيارة لم يعلن عنها مسبقاً “، ويتوقّع أن يلتقي عدداً من المسؤولين على رأسهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، ووزير الدفاع عرفان الحيالي.

من جهته أكد مدير إعلام وزارة الدفاع العميد تحسين إبراهيم، أن وزير الدفاع عرفان الحيالي استقبل نظيره البريطاني وعقد معه اجتماعاً لبحث الحرب على (داعش) والتعاون الثنائي في المجال العسكري بين البلدين.

وأضاف أن “الوزير البريطاني سيبحث مع المسؤولين العراقيين مواصلة الدعم العسكري والأمني الذي تقدمه بريطانيا للعراق في مرحلة ما بعد (داعش)”.

يذكر أن وزير الدفاع البريطاني السابق مايكل فالون، سبق وأن زار العراق العام الماضي، وبحث مع المسؤولين العراقيين ملف الحرب على الإرهاب، كما زارت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بغداد في تشرين الثاني الماضي.

المصدر: وكالات

 

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