وزير الدفاع الايراني: نأمل بأن نتمكن من المشاركة بصورة فاعلة في عملية اعادة البناء والإعمار في سوريا

اعتبر وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي انتصارات محور المقاومة على الارهابيين منعطفاً للتعاون الاقليمي.

وأعلن العميد حاتمي في تصریح للصحفیین لدى وصوله إلى العاصمة السورية دمشق، أن الهدف من الزيارة هو تطوير التعاون الثنائي في الظروف الجديدة ودخول سوريا الى مرحلة البناء والإعمار

وقال، نأمل بإن نتمكن من المشاركة بصورة فاعلة في عملية إعادة البناء والإعمار في سوريا.وهنأ وزير الدفاع الإيراني لمناسبة انتصارات محور المقاومة على الإرهابيين، معتبرا ذلك منعطفا للتعاون الإقليمي.

واعتبر العميد حاتمي اجراء محادثات مع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في سوريا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، من البرامج الأخرى لزيارته الى سوريا.



وكالة فارس