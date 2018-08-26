وزير الدفاع الإيراني يصل دمشق الأحد على وقع تهديدات "التوماهوك"

يصل غداً الأحد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي إلى دمشق على رأس وفد عسكري من كبار ضباط القوات الإيرانية في زيارة رسمية يلتقي خلالها نظيره السوري العماد علي أيوب، ومن المتوقع أيضاً أن يلتقي حاتمي بالرئيس بشار الأسد.

وتأتي زيارة حاتمي إلى دمشق قبيل انطلاق العملية العسكرية المرتقبة في محافظة إدلب واستمرار التحشيدات القتالية للجيش السوري نحو إدلب، وتأتي أيضاً تلك الزيارة على وقع تهديدات أمريكية بضربة عسكرية لسورية وتحرك مشبوه لقطع بحرية أمريكية تحمل صواريخ التوماهوك.

كامل صقر