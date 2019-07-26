وزير الداخلية: إلقاء القبض على المجرمين اللذين هاجما مركز الحوالات في ضاحية قدسيا

أعلن وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون يوم أمس الخميس 25/7/2019 إلقاء القبض على المجرمين اللذين هاجما مركز الحوالات في ضاحية قدسيا بريف دمشق صباح اليوم.



وقال الرحمون في تصريح صحفي إن الجهات المختصة ألقت القبض على المجرمين اللذين هاجما مركز الحوالات في ضاحية قدسيا وسيتم تقديمهما للقضاء لنيل الجزاء العادل على جريمتهما.



وكان مدني توفي وأصيب شخصان بجروح اليوم في عملية سطو مسلح من قبل شخصين مسلحين وملثمين اقتحما مركز الهرم للحوالات المالية في ضاحية قدسيا وأطلقا النار داخل المركز ولاذا بالفرار على دراجة نارية.