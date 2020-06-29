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وزير الخارجية اللبنانية يلتقي السفيرة الأمريكية في بيروت واستدعاء القاضي على خلفية قراره

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، التقى السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، في قصر الصنوبر ببيروت حيث تطرقا إلى القرار القضائي الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط اللبنانية.

ونقل موقع "التيار" اللبناني تصريحات وزير الخارجية حتي الذي شدد على حرية الإعلام وحق التعبير، اللذين هما حقين مقدسين.

كما ناقشا بشكل صريح المستجدات الحالية على الساحة المحلية وتطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين اللبناني والأمريكي.

وأكد حتي أهمية التعاون بين الحكومتين في المجالات كافة وذلك دعما للبنان للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها.

وفي السياق نفسه، أفادت وكالة "النشرة" اللبنانية بأن ​مجلس القضاء الأعلى​ استدعى قاضي الأمور المستعجلة في صور ​محمد مازح​ للاستماع إليه"، مشيرةً إلى أنّ "القاضي مازح لن يلبي الاستدعاء، وهو سيتقدم باستقالته الساعة 11 من قبل ظهر غد الثلاثاء".

وأصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح قرارا يمنع بموجبه السفيرة الأمريكية في لبنان من الإدلاء بتصريحات إعلامية ومنع أية وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.