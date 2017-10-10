وزير الخارجية اللبناني: أمام اللاجئين السوريين خياران لا ثالث لهما

أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل رفضه إنشاء مخيمات للاجئين السوريين في لبنان، بحجة أن الأزمة السورية آيلة إلى الانفراج.

وأطلق باسيل سلسلة مواقف، خلال جولته يوم الأحد 8/10/2017 في البقاع الغربي، أكثرها إثارة للجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، موقفه من اللاجئين السوريين، حيث خيرهم بين العودة إلى بلدهم أو الاستضافة كمواطن شقيق، واصفاً اللبنانيين بالعنصريين.

وقال: “نحن عنصريون بلبنانيتنا، مشرقيون بانتمائنا، عالميون بانتشارنا، ومن يتحدث عن القانون الدولي وحقوق الإنسان فليذهب إلى أماكن أخرى حيث تنتهك حقوق الإنسان”.

وتابع: “فنحن متقدمون على العالم بإنسانيتنا وحرصنا وحفاظنا على القانون الدولي. وكل منظمات حقوق الإنسان لا يحق لها أن تتحدث عن إنسانية لبنان، فهؤلاء الذين عاشوا على نظرية الضوء الأخضر الدولي لا تعنينا أطروحاتهم، فالضوء الأخضر الوحيد سيادة لبنان وحريته واستقلاله”.

المصدر: RT