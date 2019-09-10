وزير الخارجية الفنلندي يزور لندن لبحث ملف "بريكست"

يزور وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، العاصمة البريطانية لندن، حيث يلتقي نظيره دومينيك راب، اليوم الثلاثاء.



وقالت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان: "يزور وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، لندن في 10 سبتمبر / أيلول، وسيلتقي مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، كما سيجتمع هافيستو مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني توم توغندهات".



وأشار البيان إلى أن هافيستو: "سيبحث في لندن قضايا الساعة وخاصة ملف "بريكسيت"، والعلاقات عبر الأطلسي والوضع الروسي الأوكراني وتغير المناخ والوضع في الخليج الفارسي".



وسيشارك وزير الخارجية الفنلندي في اجتماع رفيع المستو، يعقد في مقر إقامة السفير الفنلندي في لندن تحت عنوان "الطريق إلى مستقبل محايد بشأن المناخ - الطموحات والقرارات والإجراءات".



ووافقت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون، من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول دون اتفاق.



والخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعليا موافقة الملكة رسميا على القانون الذي أقره البرلمان، الأسبوع الماضي، رغم معارضة الحكومة، وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى في البرلمان البريطاني.



وكان مجلس اللوردات البريطاني وافق يوم الجمعة الفائت، على مشروع قانون طرحته المعارضة ويفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج البلاد من الاتحاد للحيلولة دون الخروج بغير اتفاق في 31 أكتوبر تشرين الأول.