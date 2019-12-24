وزير الخارجية الإيراني يزور مسقط.. وروحاني يعرب عن ثقته بأن أمريكا ستوقف الضغط على إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، توجه اليوم الإثنين، إلى العاصمة العمانية مسقط، لإجراء مشاورات مع مسؤولين عمانيين.



ووفقاً لوكالة “فارس” الإيرانية، فإن وزارة الخارجية الإيرانية، أصدرت بياناً أوضحت فيه أن “زيارة الوزير ظريف تأتي في إطار اللقاءات والمشاورات المستمرة بين كبار مسؤولي الجانبين حول العلاقات الثنائية، وأهم القضايا الإقليمية والدولية”.



ولفتت الوكالة الإيرانية إلى أن كل من إيران وسلطنة عُمان، أبرمتا في أوائل شهر كانون الأول الجاري، 3 مذكرات تعاون في مجال المعايير والشحن والنقل البحري والرياضة.



زيارة ظريف إلى مسقط تأتي وسط تصاعد التوتر في منطقة الخليج، خاصة بعد أن أرسلت الولايات المتحدة قوات عسكرية إضافية، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، فضلاً عن الاستهداف اليمني لشركة أرامكو للنفط في العمق السعودي.



من جهة ثانية، أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن ثقته بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستوقف الضغط على طهران عاجلاً أم آجلاً، حيث قال خلال لقائه وزير الخارجية الهندي سابرامانیام جایشانكار: “مطمئنون بأن هذه الظروف مؤقتة وستتوقف الولايات المتحدة عاجلاً أم آجلاً قبل الانتخابات الأمريكية أو بعدها عن ممارسة الضغط الأقصى على إيران”.



وختم روحاني كلامه قائلاً: “في ظل الوضع الراهن الذي تفرض فيه الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على الدول، يجب أن نسعى جاهدين للحفاظ على علاقات وتعاون جيد والحفاظ عليهما”.