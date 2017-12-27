وزير الخارجية الألماني: لا مكان لتركيا في الاتحاد الأوروبي

استبعد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن يكون لتركيا مكان كعضو في الاتحاد الاوروبي مشيرا إلى أن الاتفاق مع بريطانيا من شأنه أن يشكل نموذجا محتملا لعلاقتها مع الاتحاد.

وقال غابرييل في تصريحات لصحيفة فونكه الألمانية إن “أحد الإمكانات يمكن أن يتمثل في السعي نحو وضع شكل جديد وأقوى للاتحاد الجمركي مع أنقرة ولكن ذلك لن يسير طالما أن الوضع في تركيا لا يتغير مجددا”.