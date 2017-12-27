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وزير الخارجية الألماني: لا مكان لتركيا في الاتحاد الأوروبي

 

استبعد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أن يكون لتركيا مكان كعضو في الاتحاد الاوروبي مشيرا إلى أن الاتفاق مع بريطانيا من شأنه أن يشكل نموذجا محتملا لعلاقتها مع الاتحاد.

وقال غابرييل في تصريحات لصحيفة فونكه الألمانية إن “أحد الإمكانات يمكن أن يتمثل في السعي نحو وضع شكل جديد وأقوى للاتحاد الجمركي مع أنقرة ولكن ذلك لن يسير طالما أن الوضع في تركيا لا يتغير مجددا”.

يذكر أن المتحدث باسم المفوضية الاوروبية أعلن في أيلول الماضي عقب دعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لوقف محادثات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي أن “تركيا تتخذ خطوات ضخمة تبعدها عن أوروبا وهذا يجعل انضمامها للاتحاد الأوروبي مستحيلا”.

 

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