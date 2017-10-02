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وزير التموين يغير 9 مدراء في المؤسسة السورية للتجارة

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي قراراً نص على تعيين الدكتورة لبنى بشارة في منصب معاونوزير التموين يغير 9 مدراء في المؤسسة السورية للتجارة المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة وقد كانت تشغل منصب مديرة التنمية الإدارية في وزارة الثقافة قبل الانتقال الى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وشمل القرار أيضاً تغيير مدراء الشؤون الإدارية والشؤون المالية ومدير الخزن والتوضيب ومدير منافذ البيع ومدير المسالخ الفنية ومدير المعلوماتية ومدير الشؤون القانونية بالإضافة لمدير وحدة التصنيع (عشتار)، وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة عمار محمد وفق مقتضيات المصلحة العامة.

علي سليمان – الوطن أون لاين

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