وزير التموين: وجع كل مواطـن سيصل إلى الجهات المعنية عبر تطبيق عين المواطن

أطلقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمس حملة إعلامية خاصة بأهمية تطبيق «عين المواطن» بمشاركة وبحضور ممثلين عن مختلف الوسائل الإعلامية والشركة المصممة للتطبيق.





وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي في مؤتمر صحفي أن الهدف من الحملة نشر ثقافة الشكوى من خلال تطبيق عين المواطن ليكون المواطن شريكاً مع جهاز حماية المستهلك في الوزارة بإيصال وجع كل مواطن سوري إلى الجهات المعنية لتتخذ بدورها الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للقوانين والأنظمة التي يتحدد من خلالها الأسعار ومواصفات السلعة ومدة الصلاحية وغيرها من التشريعات التي عملت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإصدارها بغرض حماية المواطن من الغش أو التدليس أو الخدع أو التلاعب بالمواصفات.





وبيّن الغربي أن تطبيق «عين المواطن» فتح المجال ليكون كل مواطن مراقباً تموينياً على الأرض في الأسواق وبذلك نكون أول دولة تجعل المواطن شريكاً في الرقابة التموينية على الأسواق وفي مراقبة السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية التي تطرح في المحال التجارية.





وقال الوزير الغربي إن فكرة تطبيق عين المواطن هي تطوير لخدمة تلقي الشكاوى التموينية عبر الـ«واتس آب» لتكون متاحة في أي وقت وتستوعب كل الشكاوى بطريقة سهلة وبسيطة وبشكل حضاري وتم التعاون مع شركة الحلول الميكروية لتصميم تطبيق يتوافق مع رؤى الوزارة وآلية عملها في متابعة الشكاوى والمخالفات.





وأضاف الوزير الغربي: نحن راضون عن مدى فعالية التطبيق في تسجيل عدد الشكاوى الواصلة و نطمح لانتشار التطبيق بشكل أكبر من خلال هذه الحملة الإعلامية وليكون صلة الوصل بين المواطن والجهات المسؤولة ومساعدتها على حل مشاكل المواطن اليومية.

من جهته بيّن مدير حماية المستهلك في الوزارة حسام نصر الله أن التطبيق ساهم في ضبط العديد من المخالفات الجسيمة كحيازة المواد المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وكان عوناً أساسياً في عمل المديرية، موضحاً أنه منذ إطلاق التطبيق وحتى تاريخه تم استقبال 2221 شكوى تمت معالجة 2197 منها و24 أخرى قيد المعالجة.





وتنوعت مداخلات الصحفيين فمنهم من أكد أهمية الإجراءات التي تتخذها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تنشيط حركة الأسواق وضبط حالات الغش والتدليس والفساد ومراقبة السلع والمواد وتوافرها، وضرورة مشاركة المجتمع المحلي في تطبيق تلك الإجراءات والإشارة إلى مواطن الخلل والضعف والقوة في مختلف المجالات.



