وزير التموين والتجارة الداخلية يعفي مدير السورية للتجارة بريف دمشق من مهامه

أعفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال برازي, مدير السورية للتجارة بريف دمشق من مهامه اليوم الإثنين.



ونقلت مصادر اعلامية سورية, أنه ونتيجة الشكاوي التي تتعلق بضعف الية العمل والتقصير والتاخير في تزويد الصالات بالمواد الاساسية وضبط حالات مخالفة, تم اتخاذ القرار بإعفاء مدير السورية للتجارة بريف دمشق من مهامه, وتكليف باسل طحان بمهام الادارة.

ويشهد الشارع السوري حالة من عدم الرضا عن أداء عدد كبير من الصالات العائدة للسورية للتجزئة, حيث أكد العديد من المواطنين اختفاء عدد كبير من السلع الغائية من رفوفها, مما يجبر المواطنين على الاتجاه الى الأسواق لشراء حاجياتهم بأسعار مرتفعة.