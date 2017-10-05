وزير التعليم العالي لايعترف بسحب الاعتراف من الجامعات السورية !

أعلن وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف أن “أكثر من 50 ألف طالب وطالبة تقدموا للمفاضلة العامة الفرع العلمي قبل منهم 48680 فيما سجل 7321 طالباً وطالبة في السنة التحضيرية للكليات الطبية إضافة إلى 372 في السنة التحضيرية (المنطقة الشرقية) و25799 طالباً وطالبة تقدموا لإعلان التسجيل المباشر للفرع الأدبي”.

ولفت الوزير نداف خلال لقائه الإعلاميين اليوم في مبنى الوزارة إلى أن المفاضلة تمت “بشكل جيد ولم ترد أي اعتراضات أو شكاوى على نتائجها”، مشيراً إلى أنه تم توفير جميع المستلزمات واتخاذ الإجراءات الضرورية لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد.