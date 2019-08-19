وزير التعليم العالي: المفاضلة قبل نهاية الشهر ويحق للطالب أن يسجل رغبتين عام وموازي

كشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن المفاضلة العامة ستصدر قبل نهاية الشهر ليتبعها بعد يومين صدور مفاضلة التعليم الموازي ومن ثم مفاضلة منح الجامعات الخاصة خلال الفترة ذاتها.



وأكد إبراهيم عدم إمكانية دمج بعض المفاضلات كما كان مقترحاً لتلافي حدوث أي تداخلات أو خلل وحدوث أية إشكاليات، مضيفاً: يتم إجراء دراسة مفصلة لنتائج الشهادة الثانوية وعلى ضوئه يتحدد القبول الجامعي بعد إجراء جميع التحضيرات والدراسة التفصيلية.



وأشار إبراهيم إلى أنه لم يتوضح بعد فيما إذا كان هناك انخفاض في معدلات القبول الجامعي باعتبار أن هذا الأمر يتبين خلال الأيام القادمة من خلال البيانات والمعطيات، وكشف أنه تم إلغاء التسجيل المباشر في السنة التحضيرية للكليات الطبية وأصبحت تدخل كرغبة في المفاضلة العامة ويحق للطالب أن يسجل رغبتين عام وموازي في المفاضلة الأولى.



وأرجع إبراهيم سبب صدور هذا الإجراء لتلافي فقدان أية مقاعد في السنة التحضيرية والاستفادة من المقاعد المخصصة بالكامل، فيتم تسجيل الرغبة ضمن مفاضلة الطالب الجامعية في العام والموازي.



ولفت إبراهيم إلى عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التقاني الثلاثاء القادم إضافة إلى ترؤسه اجتماع مجلس التعليم العالي الأربعاء القادم لرصد القدرة الاستيعابية في الكليات والمعاهد التقانية التابعة للتعليم ووزارات الدولة ليتم تأمين مقعد لكل ناجح في الشهادة الثانوية في الكلية أو المعهد. وأضاف: يأتي ذلك وفقاً لتقييم نتائج الشهادة الثانوية الصادرة أمس وفق دراسة مفصلة تعمل عليها الوزارة، ليأتي اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب والقبول الجامعي في الأسبوع الذي يلي اجتماع مجلس التعليم لإقرار أسس القبول والمفاضلات.



وأشار إبراهيم إلى جاهزية مراكز التسجيل في الجامعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي حدوث أية ازدحامات وتقديم جميع التسهيلات عبر تأمين الأجهزة والكوادر المتخصصة لتبسيط إجراءات الطلاب.