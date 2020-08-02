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وزير التعليم العالي: الامتحانات لا تعاد وعلى الطلاب المصابين بفيروس كورونا إيقاف التسجيل‎

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم، أنه لا يمكن إعادة إجراء الامتحانات النظرية في الجامعات تحت أي ظرف، وأن القانون لا يسمح بإعادة إجراء الامتحانات النظرية للطلاب في الجامعات.

وصرّح الوزير  بأنه ينبغي على الطالب الذي يشتبه بإصابته بفيروس كورونا أو الذي لا يستطيع تقديم الامتحان النظري تحت أي ظرف أن يقوم بعملية إيقاف التسجيل.

كما أوضح أن الوزارة تراعي دائماً وضع الطلاب وظروفهم، خاصةً في ظل ظروف انتشار وباء كورونا، حيث تم إعطاء المحاضرات النظرية جميعاً، فيما تم تأجيل الامتحانات العملية لبعض الطلاب.

وأشار إبراهيم إلى تحديد الامتحانات النظرية للطلاب بعد عيد الأضحى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا والتي ستكون أقل ازدحاماً، حيث سيتواجد 30% من الطلاب خلال الفترة الامتحانية ولمدة ساعتين لكل امتحان.

وفي منتصف الشهر الجاري، أوضحت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي سحر الفاهوم، أنه في الامتحان بالأصل هناك تباعد حيث يجلس الطلاب متباعدين ولا يوجد حركة، كما تم التغاضي عن إلزامية دوام بعض الكليات والتفقد أساساً هو للقسم العملي وجاء توجيه بغض النظر عن الغيابات.

وارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سورية إلى 694 إصابة حتى تاريخه، شُفي منها 220 حالة وتوفيت 40 حالة، وذلك بحسب إحصائيات وزارة الصحة.

 


 “نينار إف إم”