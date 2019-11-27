وزير التربية يقدم التعازي لأهالي الطلاب الشهداء في دير الزور

بتكليف من الرئيس الأسد، قدم وزير التربية عماد العزب، أمس، التعازي لذوي الطلاب الشهداء جراء العمل الإرهابي الذي طال مدرسة ابن سينا في قرية الطيبة بريف الميادين وذلك في مجلس عزاء أقيم في المدرسة.



ونقل العزب تعازي الرئيس الأسد لذوي الشهداء وتمنياته للأطفال الجرحى بالشفاء العاجل وقال حسب وكالة «سانا»: أتينا إلى دير الزور لتقديم واجب العزاء باسم الرئيس الأسد، مؤكداً أن الإرهاب وما خلفه في بلادنا لن يثنينا عن مواصلة مسيرة العلم فهم يحاربوننا بالإرهاب ونحن سنرد ونحاربهم بالعلم واستمرار العملية التربوية والتعليمية.



كما زار العزب الأطفال الجرحى في كل من مشفى الأسد والمشفى العسكري واطمأن على وضعهم الصحي.



وأعرب ذوو الشهداء والجرحى عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من السيد الرئيس ومواساته لهم والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.



يذكر أن 6 أطفال استشهدوا وأصيب 25 آخرون نتيجة عمل إرهابي طال مدرسة ابن سينا ببلدة الطيبة بريف الميادين يوم الأحد الماضي.



شارك في أداء واجب العزاء محافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي ورئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة معن عبود وقائد شرطة دير الزور وعدد من أعضاء مجلس الشعب والمديرين المركزيين في وزارة التربية.