وزير التربية: معظم أوائل الشهادتين الثانوية والإعدادية هم من المدارس الحكومية!

أكد وزير التربية عماد العزب اليوم الأحد خلال جلسة مجلس الوزراء أن نتائج التعليم الأساسي والثانوية العامة لهذا العام تميزت بأن معظم الأوائل “الذين حصلوا على الدرجات التامة”، كانوا من المدارس الحكومية.



وأشار العزب إلى أن نتائج الشهادة لإعدادية هذا العام ولأول مرة اتسمت بتوزع أوسع، شمل عدة محافظات، مبيناً أنه بلغ عدد الناجحين الأوائل في التعليم الأساسي (21) طالب وطالبة توزعوا على محافظات (دمشق – ريف دمشق – حمص – حماه – حلب – طرطوس).



وأوضح العزب أن عدد الحاصلين على “مرتبة الشرف”، أي من حصل على معدل فوق 90% إلى 100% في شهادة التعليم الأساسي بلغ (104) آلاف طالب حسبما ذكرت الصفحة الرسمية “لمجلس الوزراء”.