وزير التربية : لا مبرر لتعطيل المدارس

بيّن وزير التربية، عماد العزب، أن موقف الوزارة وقرارها الحالي واضح جداً باستمرار العملية التدريسية، على اعتبار أن الأمر مرتبط بالوضع العام، والذي يؤكد بحسب وزارة الصحة عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا، وتبعا لذلك لامبرر لتعطيل المدارس.



وأضاف العزب "على اعتبار أن الجهة الصحية المسؤولة صرحت بعدم تسجيل أية إصابة، فإن أي قرار مرتبط بها، ولا يوجد أي مبرر".



ولفت العزب إلى أن التربية اتخذت أقصى إجراءات وتدابير الحيطة والحذر، وقررت تعليق جميع الأنشطة حتى المرتبطة مع الطلائع والشبيبة ومختلف المنظمات والجمعيات الخاصة والأهلية، على أن تستمر حاليا العملية التدريسية فقط.

الوطن