وزير التربية: قطع الاتصالات خلال الامتحانات.. عند الضرورة فقط

أنهت وزارة التربية الاستعدادات اللازمة لإنجاز العملية الامتحانية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية بفروعها المختلفة لهذا العام عبر توفير جميع مستلزماتها.



وأكد وزير التربية عماد العزب خلال مؤتمر صحفي أنه تم وضع الأسئلة الامتحانية “بشكل مدروس وعلمي ومنطقي وتراعي جميع مستويات الطلبة” ولقياس التطور المعرفي الذي امتلكه الطلاب خلال العام الدراسي.



ولفت الوزير العزب إلى تخصيص مراكز امتحانية لطلاب محافظتي إدلب والرقة في محافظة حماة والمحافظات التي يوجدون فيها وتأمين إقامة للطلاب الموجودين في الاحياء الشرقية من حلب مع التكفل بنقلهم إليها وإعادتهم في نهاية الامتحانات وتقديم وجبات طعام يومية.



وأوضح وزير التربية أن أكثر من 300 مندوب سيشرفون على العملية الامتحانية في جميع المحافظات حيث تم توجيه رؤساء المراكز والمراقبين والمشرفين لتأمين أجواء هادئة ومريحة للطلبة وتحقيق العدالة ومنع دخول أي شخص إلى المراكز إلا بموجب بطاقة تخوله ذلك مجددا تأكيد منع دخول أجهزة الهواتف النقالة لقاعات الامتحانات سواء من الطلبة أو المراقبين والتعامل بحزم مطلق مع حالات الغش والتزوير.



وأوضح وزير التربية أن جميع مراكز طلاب الأحرار لشهادة الثانوية العامة عادت إلى مراكز المحافظات حصرا كما كانت قبل الأزمة وتم إحداث مراكز احتياطية في حال حدوث أي طارئ في أي منطقة مبينا أن هناك أكثر من 43 ألف طالب زيادة في عدد المتقدمين للامتحان هذا العام مقارنة بالعام الماضي.



وبشأن قطع اتصالات أجهزة الهواتف النقالة الموبايل خلال الامتحانات قال وزير التربية: “نسعى قدر المستطاع ألا يتم قطعها ولكن هناك ضرورات لذلك سيقتصر القطع على بعض المواد وليس جميعها” لافتا إلى أنه تم تزويد بعض المراكز الامتحانية بكاميرات مراقبة.



وأعلن وزير التربية أنه سيتم إصدار نتائج الثانوية العامة هذا العام قبل نتائج شهادة التعليم الأساسي الأمر الذي ينعكس إيجابا وبشكل مباشر على لجان القبول في وزارة التعليم العالي موضحا أن الدورة التكميلية ما زالت قائمة وليس هناك أي تعديل أو تغيير عليها.