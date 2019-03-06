وزير التربية عماد العزب يصدر قراراً بتشكيل مجلس استشاري في الوزارة

أصدر وزير التربية عماد العزب قراراً بتشكيل مجلس استشاري في الوزارة يتولى مهام وضع رؤى وخطط استراتيجية لتطوير العملية التعليمية والتربوية ومصفوفاتها التنفيذية ،إضافة إلى دراسة خطط تقويم المناهج ومؤشراتها ،وتقييم البنى التحتية الخاصة بالعملية التعليمية ودراسة مقترحات البحوث الخاصة بعمل وزارة التربية والدراسات التربوية

كما تهدف اللجنة إلى دراسة خطة تطوير عمل القناة الفضائية التربوية وبعض الأمور الخاصة بحسن سير العملية التربوية.

يذكر أن اللجنة ستكون برئاسة الوزير وعضوية كل من:عبد الحكيم الحماد .. معاون وزير التربية عضواً ونائباً للرئيس

الدكتور محمد عامر مارديني .. وزير سابق للتعليم العالي عضواً

الدكتور محمود السيد .. وزير سابق للتربية وخبير مناهج عضواً

الدكتور عمار مرشحة .. وزارة العدل عضواً

الدكتور محمد وحيد صيام .. كلية التربية جامعة دمشق وخبير مناهج عضواً

الدكتورة لمى اليوسف .. كلية الصيدلة جامعة دمشق عضواً

باسل الخشي .. خبير بالمعلوماتية عضواً

يحيى بوظو .. منظمة الصحة العالمية عضواً

أسامة مصا .. مكتب الوزير أمين سر المجلس