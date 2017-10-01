وزير التربية: سنطلق مزود إنترنت تربوي

ركز المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء على خطط الوزارات والمؤسسات العامة والاعتمادات الاستثمارية لها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018م.

و أشار وزير التربية الدكتور هزوان الوز إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2018 ازدادت بمعدل 15 بالمئة حيث كانت سابقاً 28,3 ملياراً والآن أصبحت 30,9 ملياراً وهو رقم قابل للزيادة في ظل الحاجة الماسة لترميم المدارس في محافظة دير الزور حيث تم تزويد المدارس فيها بنصف مليون كتاب مدرسي.

ولفت الوزير الوز إلى أن العملية التربوية وبناء الأجيال “رهان الوطن الرابح لأنهم هم من سيبنون سورية المتجددة” مبيناً أنه تم ترميم 1373 مدرسة من هذه المدارس 491 منها في المناطق المحررة عادت إليها العملية التربوية وهذه المدارس كان لا بد من تأمين كل متطلباتها ومشيراً إلى أنه في الأحياء الشرقية لمدينة حلب هناك 84 مدرسة تعمل وما يقارب مئتا مدرسة في الريف الشرقي ويجري ترميم 143 مدرسة في المنطقة الجنوبية الغربية لمحافظة الرقة.

وذكر الوزير أن العمل جار على حوسبة العمل الإداري وهناك مشروع جار العمل عليه بالتعاون مع وزارة الاتصالات عبر تأمين مزود إنترنت تربوي وهناك المزيد من المشاريع ولا بد أن تترافق انتصارات الجيش العربي السوري مع عودة الحياة إلى المناطق من خلال العملية التربوية.

المصدر: سانا