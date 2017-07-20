وزير التربية : جهود كبيرة لترشيح مدينتي دمشق وحلب على قائمة المدن المبدعة

أكد الدكتور هزوان الوز وزير التربية أن اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة تبذل جهوداً كبيرة لإعداد ملف لترشيح مدينة دمشق للانضمام إلى شبكة اليونيسكو للمدن المبدعة إضافة إلى إعداد ملف خاص بترشيح حلب على ذات القائمة.

وأشار وزير التربية خلال اجتماعه الدوري اليوم بأعضاء اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الى ضرورة مساندة اللجنة وموافاتها بتقارير عن المشاركة في الفعاليات والتواصل مع المنظمات الدولية المعنية في ميادين الاختصاص لتقديم الصورة الحقيقية لسورية ونقل رسالتها الإنسانية والحضارية إلى العالم.

وفي سياق آخر قدم وزير التربية لمحة موجزة عن الخطة الإسعافية التي تنتهجها الوزارة في حلب لدعم العملية التربوية وذلك بعد زيارتها وتحديد الاحتياجات الأساسية لضمان عودة الطلاب إلى مدارسهم بعد إعادة ترميميها من جديد لافتاً إلى أن عدد المدارس المجهزة في أحياء حلب الشرقية وصل إلى 71 مدرسة مع تأمين 12 غرفة صفية مسبقة الصنع في المدارس ذات الكثافة الطلابية العالية.

ولفت الوزير إلى أن مديرية التربية في حلب تعمل على دعم تلاميذ الصف الأول الأساسي لتعويض الفاقد التعليمي لديهم خلال العطلة الصيفية التي بدأت اعتباراً من 2 تموز الجاري ولغاية 2 أيلول إلى جانب تلاميذ الصفوف من الثاني إلى الثامن بفصل دراسي ثان لأن دوام التلاميذ في هذه المناطق بدأ بعد أن أعاد الجيش العربي السوري الاستقرار إلى مدينة حلب مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

يذكر أن شبكة المدن المبدعة تضم أكثر من 70 مدينة من مختلف أنحاء العالم في مجالات التصميم والسينما والموسيقا والأدب والإعلام والحرف التقليدية والفنون الشعبية.



المصدر : سانا