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وزير التربية: تطبيق نظام الباركود هذا العام للقضاء على أي غش أو تلاعب في الامتحانات

كشف وزير التربية، عماد العزب، أنه سيتم تطليق نظام الباركود في العملية الامتحانية هذا العام بهدف الحد من تدخل العنصر البشري؛ ومعالجة الأخطاء وتوفير النفقات، وتحقيق الدقة والسرعة في إصدار النتائج، معتبرا أن نجاح المشروع سيشكل منعطفاً في العملية الامتحانية في البلاد.

وأكد العزب أن المشروع يقضي على عملية الغش وتبديل الأوراق ويضبط الامتحانات بنسبة تتجاوز الـ 90 بالمئة، لافتا إلى تطبيق المشروع خلال فترة قريبة جداً.

كما نوه العزب خلال استعراض البرنامج الخاص بطباعة واحتساب وأتمتة العملية الامتحانية، أن بدء التطبيق التدريجي للبرنامج ضمن ثلاث مراحل؛ مشيرا إلى متابعة موضوع البرمجة، والحصول على الملاحظات من المعنيين بتطبيق البرنامج لتجاوزها، وتحديد الحاجات ومتطلبات تطبيقه.

 


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