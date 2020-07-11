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وزير التربية: انتهاء عملية التصحيح لا يعني أن النتائج أصبحت جاهزة

أكد وزير التربية عماد موفق العزب  أن انتهاء عملية التصحيح لا يعني أن النتائج أصبحت جاهزة؛ لأن العمليات التي تليها، تحتاج إلى وقت لاسيما إدخال النتائج إلى الحاسوب، ثم عملية التنتيج ليعلن بعدها إصدار النتائج .

وأوضح وزير التربية في إطار متابعة سير العملية الامتحانية للشهادة الثانوية بمختلف فروعها، وواقع عمليات التصحيح في المحافظات عبر تطبيق السكايب أن الوزارة حريصة على رصد الواقع الامتحاني باستمرار؛ بهدف الاطلاع على الملاحظات الميدانية حول مستوى التصحيح، والتي ستكون موضع الاهتمام إذا كانت قيمة وجديرة بالمتابعة .