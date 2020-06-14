وزير التربية: الحزم بموضوع الامتحانات والموضوعية في اختيار المراقبين

خلال جولته اليوم في دائرة الامتحانات بمديرية تربية دمشق، أكد وزير التربية عماد موفق العزب توخي الموضوعية في اختيار المراقبين ورؤساء المراكز الامتحانية، واستبعاد المعاقبين، ومعالجة أوضاع الطلاب واستفسارات الأولياء.



وتفقد الوزير العزب جاهزية العمل من غرف طباعة ومنامة ومخزون ورق الأسئلة، إضافة لتوزيع القرطاسية ومواد التعقيم على المراكز الامتحانية، مؤكداً الحزم المطلق في موضوع الامتحانات، وعدم التهاون في الالتزام بالتعليمات، ومحاسبة المقصرين لأي خلل يمكنه أن يؤثر على سير العملية الامتحانية.