الجيش يرصد تحركات معادية على محاور في ريف إدلب الجنوبي ويتعامل معها
روسيا تؤكد: سنواصل دعم سورية ولن نتركها في هذه الأيام العصيبة
حكومة الزعبي الثامنة
الجيش يتصدى لمحاولة تسلل باتجاه مواقعه في ريف السلمية
إيران وروسيا تدعوان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية
إعفاء رئيس مجلس الوزارء المهندس عماد خميس من منصبه
لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمواجهة
الأسعار والدخل في سورية، أي ميزان؟
قبيلة عمر المختار لأردوغان: لا تذكر اسمه على لسانك وأحفاده سيقاتلون الغزو التركي
ريف الرقة .. مسلحو تركيا يعتقلون أكثر من 30 شاب ويهددون بحرق المزيد من الأراضي الزراعية
الاحتلال الأمريكي يُدخل تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة شرق الفرات السورية
الخارجية: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن معاناة السوريين
مظاهرات في ريف دير الزور ضد ممارسات “قسد” والاحتلال الأمريكي
إصابات بين الجنود الأمريكيين إثر تحطم طائرة عسكرية بقاعدة التاجي شمالي بغداد
مسلح سابق في تنظيم “داعش” يروي كيف جندته الاستخبارات البريطانية في سورية

وزير التربية: الحزم بموضوع الامتحانات والموضوعية في اختيار المراقبين

خلال جولته اليوم في دائرة الامتحانات بمديرية تربية دمشق، أكد وزير التربية عماد موفق العزب توخي الموضوعية في اختيار المراقبين ورؤساء المراكز الامتحانية، واستبعاد المعاقبين، ومعالجة أوضاع الطلاب واستفسارات الأولياء.


وتفقد الوزير العزب جاهزية العمل من غرف طباعة ومنامة ومخزون ورق الأسئلة، إضافة لتوزيع القرطاسية ومواد التعقيم على المراكز الامتحانية، مؤكداً الحزم المطلق في موضوع الامتحانات، وعدم التهاون في الالتزام بالتعليمات، ومحاسبة المقصرين لأي خلل يمكنه أن يؤثر على سير العملية الامتحانية.