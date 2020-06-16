وزير التربية: الأسئلة ستكون واضحة وهمنا الأول صحة طلابنا

أعلن وزير التربية عماد العزب في مؤتمر صحفي للحديث عن الاستعداد للعملية الامتحانية أنه تم وضع أسئلة الإمتحانات لتقيس مكتسبات الطلاب بشكل دقيق وبشكل يراعي مستويات التفكير المختلفة ومستويات الطلاب ( المتميز-الجيد - الوسط- دون الوسط ).مؤتمر صحفي لوزير التربية بمبنى الوزارة توضيح للامتحانات الثانوية و الاعدادية



وقال: بذلنا كل ما يمكن أن تكون الأسئلة واضحة والسلالم واضحة, وهمنا الأول صحة طلابنا وسلامة العملية التربوية, لافتا إلى أن جميع الاسئلة الامتحانية من داخل الكتاب، ولا يوجد موضوع من خارج الكتاب بالنسبة للشهادات.



وأضاف العزب: جميع الطلاب سيخضعون للامتحانات، حتى في مناطق خارج السيطرة والذين يقدرون ب 30 الف طالب.



وانتقد العزب قطع الاتصالات خلال الامتحانات، وقال: لكن لا بد منها، ولا سبيل آخر والبدائل المدروسة مكلفة جدا.



وتابع القول: 107 طلاب وصلوا من لبنان لن يختلطوا مع الطلاب في القطر، وتم تحديد مراكز حجر ومراكز امتحانية خاصة لهم.



وأضاف:إن لم يتم رفع الحظر خلال ايام قليلة في راس المعرة، سنفتتح مراكز امتحانية خاصة هناك.



وتابع القول: صدر قرار من التربية ينص ان عدد الطلاب 20 طالب كحد اقصى في كل قاعة امتحانية مساحتها 40 متر مربع.



وأشار إلى أنه بالنسبة للطلاب العالقين في الخارج تم حصر عددهم والاتفاق على تقديمهم الامتحانات في حال وصولهم.. وآخر دفعة منهم ستصل يوم الجمعة المقبل.