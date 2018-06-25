وزير التربية: إصدار أسماء الدفعة الثانية من الناجحين في مسابقة الفئة الأولى مطلع تموز

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وناقش فيها أداء وزارة التربية والقضايا المتصلة بعملها.

وطالب أعضاء المجلس بتطوير المناهج التربوية وإعادة بناء الأجيال وتحصينهم فكريا وفقا لاستراتيجية وطنية وتسريع إعادة تأهيل وترميم المدارس في المناطق التي أعاد الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار إليها لتمكين الطلاب من العودة إلى مدارسهم لمتابعة تعليمهم.

ودعا أعضاء المجلس إلى تعيين جميع الناجحين في مسابقة التربية الأخيرة وتحسين الوضع المعيشي للمعلمين وزيادة طبيعة عملهم وتثبيت الوكلاء للاستفادة من خبراتهم متسائلين عن سبب انقطاع الاتصالات والانترنت خلال إجراء امتحانات الشهادتين الثانوية والاعدادية.

وفي معرض رده على مداخلات أعضاء المجلس أعلن وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الوزارة ستصدر مطلع تموز القادم أسماء الدفعة الثانية من المدرسين الناجحين في مسابقة الفئة الأولى بعد حصر الشواغر ودراسة التنقلات في المحافظات مبينا أنه ستتم تغطية كل ما طلبته مديريات التربية من مدرسين وفق الشواغر والاعتمادات المتوافرة.

وحول مسابقة الفئة الثانية أكد وزير التربية أن الوزارة انتهت حاليا من المقابلات الشفوية ومعامل التثقيل للمتقدمين ليصار إلى إصدار نتائج المسابقة في وقت لاحق مبينا أن الوزارة سترفع عدد المقبول تعيينهم من الدفعة الأولى من مسابقة الفئة الثانية سواء كانوا مدرسين مساعدين أو معلمي حرف.

وأشار الوزير الوز إلى أن العسكريين الناجحين في المسابقة سيتم الاحتفاظ بشواغرهم لحين تسريحهم ليصار إلى تعيينهم لاحقا في مديريات التربية.

وبين الوز أن الوزارة ليست مع قطع الاتصالات أثناء الامتحانات ولكن كان هناك نتائج إيجابية وارتياح من قبل الأهالي لهذا الاجراء مشيرا إلى وجود آلية جديدة تتم دراستها بالتعاون مع وزارة الاتصالات ومبينا أن الهدف من قطع الاتصالات ضبط العملية التربوية وعدم حصول أي حالات غش وضمان وثوقية الشهادة السورية.

وفيما يتعلق بتأمين بديل عن الدروس الخصوصية لفت وزير التربية إلى أن الوزارة أطلقت بثها التجريبي الالكتروني للمنصة التربوية السورية حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة توجيه أي سؤال والاجابة ستكون فورية ولم يعد الطلاب بحاجة إلى أي درس خصوصي مبينا أن الوزارة ستعمل على زيادة ساعات البث لتشمل الاجابة عن أسئلة الطلاب في كل الصفوف.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل المدارس في الغوطة الشرقية بريف دمشق بين وزير التربية أن الوزارة تمكنت من إعادة ترميم وتأهيل 60 مدرسة في الغوطة الشرقية ضمن الخطط الإسعافية وستكون جاهزة لتغطية حاجة التجمعات السكانية واستيعاب الطلاب بشكل كامل بداية العام القادم.

رفعت الجلسة إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.