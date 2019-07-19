وزير التحارة الداخلية: لا زيادة على أسعار إسطوانات الغاز المنزلي.. والقرار عن إسطوانات الغاز الصناعي

تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا يقضي برفع أسعار اسطوانات الغاز.



من جهته نفى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف الذي أن يكون هناك أي رفع لأسعار اسطوانات الغاز المنزلي.



وأوضح الدكتور النداف أن القرار الذي أصدرته الوزارة يتعلق بإسطوانات الغاز الصناعي فقط ولا علاقة له بإسطوانات الغاز المنزلي بتاتا.



صاحبة الجلالة