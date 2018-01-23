وزير التجارة يطلب من جميع الفعاليات الاقتصادية استخدام الباركود لجميع منتجاتهم

شدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي على ضرورة قيام أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية بوضع واستخدام الباركود لجميع منتجاتهم وسلعهم لأنه الحل الأمثل لكشف الغش والتدليس وعمليات التلاعب بالمواصفات والتزوير، مبيناً أن العلامة التجارية وحمايتها ترفع من قيمة سعر السلعة أو المنتج بحيث يصل ثمن السلعة إلى الملايين أو المليارات عندما تصبح ماركة معروفة أو مشهورة عالمياً.





كلام الغربي جاء خلال افتتاح دورة تدريبية للعاملين في مجال حماية الملكية التجارية والصناعية بمديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات حيث أكد أن معرفة العلامة التجارية لأي منتج أو سلعة وحمايتها يعد أحد أركان الاستقرار التجاري بالعالم.‏





الغربي بيّن أن الوزارة تعمل على تقديم كل التسهيلات وتبسيط الإجراءات لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية ليحصلوا على العلامات التجارية لسلعهم ومنتجاتهم بأسرع وقت ممكن وحمايتها، مشيراً إلى أنه من الواجب أن نحافظ على أن تكون العلامات التجارية للمنتجات والسلع واضحة وبدون أي غش أو تدليس لأنها تعكس التطور الاقتصادي والتجاري والصناعي في بلدنا.‏





ودعا الغربي العاملين بمديريات التجارة الداخلية إلى تكثيف دورياتهم على الأسواق للتصدي وقمع أي مخالفة يقوم بها ضعاف النفوس سواء ما يتعلق بتغيير المواصفات أم تقليد أو تزوير أي منتج أو سلعة أو ماركة وطرح منتجات غير مطابقة للمواصفات ولا تتوافر فيها شروط الصحة والسلامة الغذائية والتصدي لظاهرة التهريب لما لها من آثار تضر بالاقتصاد الوطني ولأن السلع المهربة بالمجمل لا تتوافر فيها مقومات وعوامل الصحة والسلامة الغذائية.‏





وأشار الغربي إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في تعميم ثقافة الشكوى وتشجيع أصحاب الفعاليات الاقتصادية للحصول على العلامة التجارية وحماية سلعهم والحصول على سجل تجاري وتأسيس شركة تجارية بأقصر وقت ممكن وغيرها من الإجراءات التي تساهم في تنشيط الأعمال الاقتصادية والتجارية وحمايتها في الأسواق وفق أساليب وطرق حديثة متطورة وبما يخدم مصلحة المواطن والمنتج على حد سواء.‏





وقال الغربي إن الرقابة الصحية على المنتجات تبدأ من حماية الملكية التجارية ونحن بانتهاء عام 2018 مع إدخال كل البيانات والسجلات التجارية سيكون لدينا حوالي مليون سجل سندخلها DATA داتا و Pdf بي دي إف ليصبح لكل مواطن الحق ومن منزله أن يعرف العلامة التجارية المحجوزة من غير المحجوزة.‏





على صعيد أخرأكد الغربي خلال لقائه الفعاليات الحزبية بالوزارة الخطط والبرامج التي تتخذها الوزارة للاستمرار بتأمين كل احتياجات المواطنين من السلع والمواد الاستهلاكية والغذائية ومستلزمات إنتاج مادة الخبز والإجراءات المتبعة لضبط الأسواق ومراقبتها لمنع حالات الغش والاحتكار واستغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس الذين يستغلون ظروف الحرب لتحقيق مكاسبهم الشخصية.‏



