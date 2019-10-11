وزير التجارة يصدر تعميم شديد اللهجة لمنع التلاعب بمازوت التدفئة وسرقته

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف، تعميماً لمديريات التجارة التجارة الداخلية في المحافظات، لتوجيه دوريات جهاز حماية المستهلك، لتشديد الرقابة على سيارات التوزيع الجوالة المرخصة أصولاً لتوزيع مادة المازوت (سواء المخصص للتدفئة أو غير ذلك) بموجب البطاقة الذكية ومراقبتها بشكل مستمر، والتدقيق بالكميات الموزعة والأسعار المستوفاة من قبلها، ومعايرة عداداتها ومضخاتها والتأكد من وجود صبابات عدم الرجوع، وذلك بهدف تأمين وصول المادة لمقصدها بالكمية والسعر النظاميين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين استناداً لأحكام القانون رقم 14 لعام 2105 .



قرار الوزير جاء بناءً على الشكاوي الواردة للوزارة ، حول قيام أصحاب سيارات التوزيع الجوالة لمادة المازوت المخصص للتدفئة على المواطنين بموجب البطاقة الذكية، بالتلاعب بالعدادات وعدم وجود صبابات عدم الرجوع الواجب تركيبها على مضخاتها، وعدم إيصال الكميات المخصصة لمستحقيها، وتجميع البطاقات الخاصة بالمادة وبيعها بالسوق السوداء، وتقاضي أسعار زيادة أثناء عمليات التعبئة عن السعر المحدد أصولاً .‎



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