وزير التجارة يتحدث عن الرقابة على الأسعار بالأسواق

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، ضرورة استمرار الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية من ناحيتي السعر والمواصفات .



وأشار إلى أن أسعار الخضراوات والمواد من المنتجات الموسمية كالبطاطا وغيرها مقبولة ومعتدلة، لافتاً إلى أنه يتم حالياً العمل على ضبط أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق.



و اعتبر البرازي أنه لا يمكن إصدار نشرات بالأسعار لفترة زمنية طويلة خاصة بعد ما حصل خلال الأسبوعين الماضيين من التبدل السريع لسعر الصرف سواء بالصعود أم بالهبوط، مضيفاً: “لذا يكون هناك نشرة أسعار تتوافق مع سعر التكلفة في الأسواق كل يومين، على خلاف الخضراوات والفواكه التي تحتاج إلى تحديد السعر عندما تكون أسعارها مرتفعة، في حين عندما تنخفض الأسعار كما حصل في مادتي البندورة والخيار وغيرهما يرتبط السعر بالعرض والطلب وقد يحدث ذلك ضرراً للمزارع بحيث تصبح تكلفة الإنتاج أكبر من قيمة المبيع وهذا الأمر متروك للأسواق” .



وأشار البرازي إلى أنه يتم العمل على تسويق الحبوب والقمح بشكل خاص، منوها بأنه تم تسويق كميات كبيرة خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة زيادة بلغت 20 % لنفس الفترة، مشيراً إلى أن المخطط لتسويق القمح في حمص كان 55 ألف طن العام الماضي، فيما المخطط له هذا العام 75 ألف طن، كاشفاً أنه تم حتى الآن تسويق 7 آلاف طن قياساً بالعام الماضي بذات الفترة والتي بلغت حينها حوالي 4 آلاف طن، مؤكداً أن عملية تسويق الحبوب مستمرة . الوطن