الجيش يتصدى لمحاولة تسلل باتجاه مواقعه في ريف السلمية
إيران وروسيا تدعوان لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية
إعفاء رئيس مجلس الوزارء المهندس عماد خميس من منصبه
لبنان وسوريا: وحدة الحصار والمواجهة
الأسعار والدخل في سورية، أي ميزان؟
قبيلة عمر المختار لأردوغان: لا تذكر اسمه على لسانك وأحفاده سيقاتلون الغزو التركي
ريف الرقة .. مسلحو تركيا يعتقلون أكثر من 30 شاب ويهددون بحرق المزيد من الأراضي الزراعية
الاحتلال الأمريكي يُدخل تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة شرق الفرات السورية
الخارجية: الإدارة الأمريكية مسؤولة عن معاناة السوريين
مظاهرات في ريف دير الزور ضد ممارسات “قسد” والاحتلال الأمريكي
إصابات بين الجنود الأمريكيين إثر تحطم طائرة عسكرية بقاعدة التاجي شمالي بغداد
مسلح سابق في تنظيم “داعش” يروي كيف جندته الاستخبارات البريطانية في سورية
احتجاجات جديدة ضد ممارسات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي في قرى جنوب الحسكة
الحسكة: أكثر من 16 ألف هكتار مزروعة بالقمح والشعير تضررت جراء الحرائق
قرارت حكومية مهمة.. واسئناف عمل الفعاليات بنسبة 30٪

وزير التجارة يتحدث عن الرقابة على الأسعار بالأسواق

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، ضرورة استمرار الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية من ناحيتي السعر والمواصفات . 


وأشار إلى أن أسعار الخضراوات والمواد من المنتجات الموسمية كالبطاطا وغيرها مقبولة ومعتدلة، لافتاً إلى أنه يتم حالياً العمل على ضبط أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق. 


و اعتبر البرازي أنه لا يمكن إصدار نشرات بالأسعار لفترة زمنية طويلة خاصة بعد ما حصل خلال الأسبوعين الماضيين من التبدل السريع لسعر الصرف سواء بالصعود أم بالهبوط، مضيفاً: “لذا يكون هناك نشرة أسعار تتوافق مع سعر التكلفة في الأسواق كل يومين، على خلاف الخضراوات والفواكه التي تحتاج إلى تحديد السعر عندما تكون أسعارها مرتفعة، في حين عندما تنخفض الأسعار كما حصل في مادتي البندورة والخيار وغيرهما يرتبط السعر بالعرض والطلب وقد يحدث ذلك ضرراً للمزارع بحيث تصبح تكلفة الإنتاج أكبر من قيمة المبيع وهذا الأمر متروك للأسواق” . 


وأشار البرازي إلى أنه يتم العمل على تسويق الحبوب والقمح بشكل خاص، منوها بأنه تم تسويق كميات كبيرة خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة زيادة بلغت 20 % لنفس الفترة، مشيراً إلى أن المخطط لتسويق القمح في حمص كان 55 ألف طن العام الماضي، فيما المخطط له هذا العام 75 ألف طن، كاشفاً أنه تم حتى الآن تسويق 7 آلاف طن قياساً بالعام الماضي بذات الفترة والتي بلغت حينها حوالي 4 آلاف طن، مؤكداً أن عملية تسويق الحبوب مستمرة . الوطن