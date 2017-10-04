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وزير التجارة يؤكد: سيتم تسويق محصول الحمضيات بالكامل

حول تسويق الحمضيات زفّ وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي بشرى لمزارعي الحمضيات، بأنه سيتم تسويق المحصول بالكامل، مستبشراً بفتح المعابر الحدودية، الذي سيجعل السعر لا يقل عن 150 ليرة لكل كيلو من الحمضيات.

وبخصوص البطاقة التموينية فقد أكد الغربي أن هناك لجنة حكومية شكلت لدراسة موضوع البطاقة، وستتم دراسة كل الامكانات لتقديم الدعم المباشر للمواطن من خلال هذه البطاقة، إضافة إلى سعي وزارة التجارة الداخلية إلى الحصول على حق دخول الضابطة التموينية للمطاعم، لمراقبة الأسعار فيها بوضوح أكبر.

وحول انخفاض أسعار الفروج بيّن أن أسعار المأكولات الجاهزة حافظت على سعرها، ليؤكد إنجاز الوزارة دراسة خلصت إلى أن سعر سندويشة الشاورما يجب ألا يتجاوز الـ 400 ليرة وقمعنا بعض الحالات الخاصة لبعض محلات الشاورما التي كانت تبيع الشاورما بـ700 ليرة بحجة أنها مصنفة سياحياً.

المصدر: تشرين