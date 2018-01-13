وزير التجارة يؤكد: الأسعار تتجه للأنخفاض بشكل تدريجي

بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أن الانخفاض في الأسعار يعود الفضل فيه إلى انتصارات أبطال الجيش العربي السوري التي أعادت كثير من القطاعات الحيوية والخدمية الداعمة للاقتصاد الوطني إلى العملية الإنتاجية وتحديداً آبار الغاز والنفط منها للخدمة ما أدى إلى توفير الطاقة وإنتاج المواد والسلع التي يحتاجها المواطن يضاف إلى ذلك دخول مساحات جديدة في الخطة الزراعية، وهذا كله ساعد في انخفاض الأسعار وعودة الإنتاج وتبعا لذلك المنافسة، مؤكداً استمرار الوزارة بمتابعة أسعار المواد من خلال مركز للأبحاث السعرية في الوزارة تم تصميمه لهذه الغاية وبمشاركة مديرية الأسعار والجهات المعنية، منوهاً إلى الأسعار العالمية للمواد المستوردة وانعكاسها على الأسعار المحلية.‏

وبيّن الغربي أن الأسعار تتجه للانخفاض بشكل تدريجي ولايمكن أن نقول إن الأسعار لازالت على حالها في كثير من المواد وهذا ما تمت تسجيله في مهرجان صنع في سورية الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أمس الأول، مذكراً أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على تخفيض عدد كبير من السلع بنسب جيدة منها السكر الذي وصل سعره الى 400 ليرة سورية والان يباع بـ 235 ليرة وكذلك الزيت الذي انخفضت أسعار الليتر منه 200 ليرة إلى جانب 80 ألف صنف مختلف انخفضت أسعاره في السورية للتجارة والعملية مستمرة بشكل دوري وخلال العام الحالي وهناك أيضاً افتتاح صالات جديدة في هذا العام تابعة للسورية للتجارة.‏