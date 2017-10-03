وزير التجارة: مليون ليرة قيمة أقل غرامة في قانون العقوبات الجديد

أوضح " عبد الله الغربي" وزير ، التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ردّ على استفسارات الإعلاميين حول ارتفاع الأسعار " أن جعبة الوزارة لا تخلو من الحلول ومن بينها “الكي” –على حدّ تعبيره- دون محاربة للتجار والصناعيين، موضحاً أن القرار 14 الناظم للعقوبات الاقتصادية في لمساته الأخيرة، وأن أقل غرامة ستكون مليون ليرة، مشيراً إلى انخفاض سعر السكر والرز من العام الماضي للعام الحالي من 350 و750 إلى 280 للسكر و450 لرز “صن وايت”، مبيّناً أن الوزارة تعمل على تخفيض أسعارهما أكثر عبر دراسة تتم حالياً.

وفيما يخص أسعار الألبسة أكد الغربي إمكانية استيراد ألبسة الأطفال في حال عدم الوصول إلى اتفاق مع الصناعيين على أسعارها على غرار ما حصل في اللباس المدرسي، حيث وقعت التجارة الداخلية عقوداً مع ورش تعود ملكيتها لجرحى الجيش وذوي الشهداء وضخّتها في الأسواق بربع القيمة، في وقت تجتهد فيه الوزارة على إقامة 25 كشكاً لبيع الخبز في دمشق و50 في ريف طرطوس يديرها جرحى الحرب بالتوازي مع توفير 1000 فرصة عمل لهم مع نهاية 2017.

وعرّج وزير التجارة على موضوع تصدير الحمضيات، موضحاً أن الوزارة اشترطت على كل تاجر يستورد الموز تصدير الحمضيات بكميات معينة، وتطرّق الغربي إلى مول قاسيون الذي من المفترض مباشرته للعمل خلال هذا الشهر، في حين تسعى التجارة الداخلية إلى الاستفادة من كل استثمارتها بما يحقق دخلاً قدره من 3 إلى 4 مليارات لعام 2018، وتحدّث عن “عين المواطن” التي خصصتها الوزارة لمتابعة الشكاوى على صفحتها، حيث ساهمت بمعرفة أكثر المناطق التي تعاني من الخلل، وذلك من خلال الشكاوى الواردة، كما ساعدت على تقييم عمل الدوريات ومراقبة سرعة الأداء ومحاسبة المقصّرين.

المصدر: البعث