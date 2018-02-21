وزير الاقتصاد يتوعد بإجراءات صارمة لمكافحة تهريب الدهانات والسيراميك

قال رئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس إن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل توعد باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة تهريب الدهانات بمختلف أنواعها في السوق المحلية.





وأوضح الدبس أنه بالتوازي مع ذلك نسعى إلى تبني أدوات وإجراءات حمائية تخفف بشكل كبير من استيراد الدهانات وتقلل من حجم استيراد هذه المادة عبر المستوردين والوكلاء المعتمدين في سورية بالدهانات من خلال وضع شروط تقيد عمليات الاستيراد إلى الحد الذي يمكن الصناعة المحلية من تسويق منتجاتها في السوق المحلي وحماية الإنتاج المحلي وتمكينها من تسويق منتجاتها.





وأضاف الدبس أن مشكلة الدهانات والسيراميك وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لها وحمايتها من الإغراق وخاصة من منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى تطلب بحث هذه الإشكالات وضرورة إيجاد الحلول المطلوبة لها مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، لكون هذه المواد تدخل إلى سورية من منشأ عربي معفية من الرسوم الجمركية حيث ضم الاجتماع 20 شخصاً من الصناعيين في هذه المجالات برئاسة سامر الدبس.





رئيس غرفة صناعة دمشق بين أن معامل الدهانات والسيراميك لا تعمل حالياً سوى بنسبة 10 بالمئة من طاقتها الإنتاجية وهي تبعا لذلك قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من هذه المواد فيما لو رفعت طاقتها الإنتاجية إلى المستوى المطلوب ولكن ما يجنب هذه المعامل من رفع طاقتها الإنتاجية هو حصة الوكلاء في السوق الذين يدافعون بدورهم عن مستورداتهم وحجمها وهذا يعني حصتهم في السوق.



