وزير الاقتصاد يبشّر بانطلاق مؤشرات تعافي الاقتصاد السوري

لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل إلى أن إقامة معارض على مدار العام ، سيما و أن عدد منها متميزة فعلاً، والمشاركات الكبيرة، كلها تعود فينا بالزمن إلى ما قبل الحرب التي تعرضت لها سورية.

وبين أن هذا النشاط ميز سورية في تلك الفترة عن بقية دول المنطقة والدول العربية، في نطاق صناعة المعارض، فنشاط المعارض هو انعكاس لحركة النشاط الاقتصادي، وهذا الشيء يعني أننا بدأنا اليوم بمراحل التعافي الاقتصادي كمرحلة أولى مرضية حتى الآن.



واعتبر الخليل أن حرص الشركات على المشاركة في هذه المعارض ينبع من حرصهم على أن يكونوا حاضرين في الأسواق المحلية والأسواق الخارجية، وأضاف: نرى اهتماماً أكبر من الشركات على مستوى التسويق والترويج لبضائعهم وهذا دليل على أنهم ينتهجون النهج العالمي، وهذا هو المطلوب حالياً.





وقال الخليل: نرى حالة من تطوير الإنتاج على المستوى المحلي بالإضافة إلى المنافسة الموجودة، وهذا يطور من الصناعة بشكل كبير.



وأضاف: نلحظ حالة من الرضا، وهذا يشجعنا، ويعني أن المعارض بدأت تستعيد عافيتها بشكل كبير، وهذا أيضاً دليل على أن هناك نشاطاً مهماً على المستوى الاقتصادي والتجاري بشكل خاص، وهو انعكاس لنشاط آخر يتعلق بمرحلة الإعمار.

الوطن





