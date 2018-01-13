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وزير الاقتصاد السوري يطلب من لبنان إعادة النظر بالإجراءات الجمركية

 

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن العلاقات الاقتصادية بين سورية ولبنان مبنية على أسس متينة مشيراً إلى ضرورة إعادة الجانب اللبناني النظر ببعض الاجراءات الجمركية المعتمدة حالياً.

وأوضح الخليل خلال استقباله السفير اللبناني في سورية سعد زخيا أن النشاط التجاري بين البلدين سيستعيد ألقه وزخمه في المرحلة المقبلة ولاسيما بالنسبة للترانزيت بعد تجاوز الصعوبات والعقبات التي كانت تعترضه نتيجة الإرهاب والدول الداعمة له عبر إغلاق المعابر البرية وذلك بهمة أبطال الجيش العربي السوري.

وبين الوزير خليل أن التبادل التجاري بين سورية ولبنان بلغ حتى مطلع الشهر العاشر من العام الماضي نحو 345 مليون دولار مشيراً إلى أن الصادرات السورية إلى لبنان تتكون وبشكل رئيسي من الخضار والفواكه والألبسة إضافة إلى الرخام المقصوص والمصنوعات البلاستيكية.

ولفت الوزير خليل إلى بعض النواحي التي من شأنها دعم تعافي الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية ولا سيما إعادة الجانب اللبناني النظر بالاجراءات المعتمدة حالياً إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بفرض الجانب اللبناني رسم جمركي مقداره 10 بالمئة على مادة الزيوت النباتية.

بدوره أكد السفير اللبناني أهمية العلاقات الاقتصادية مع سورية وتطويرها ولا سيما في المرحلة الحالية بما فيه مصلحة البلدين مستعرضاً بعض جوانب التعاون الاقتصادي في المرحلة الحالية وأفق تنميتها على أساس من التكامل بين الاقتصادين الشقيقين.

الاقتصاد اليوم

 

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