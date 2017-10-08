وزير الاقتصاد : الاقتصاد السوري دخل حالياً مرحلة التعافي

تعزيز التبادل التجاري وتحديد قائمة السلع المراد انسيابها بين البلدين كانت محور اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع السفير الجزائري في دمشق صالح بوشة.

الخليل أشار إلى ما تعرض له الاقتصاد السوري خلال الفترة الماضية وما أفرزته الحرب الإرهابية الشرسة التي شُنَّت على سورية من خسائر وأضرار اقتصادية، مبيناً أن تنوع مصادر الاقتصاد السوري ساهم في تعزيز صمود الدولة ، مؤكداً أن الاقتصاد السوري دخل حالياً مرحلة التعافي ولاسيما مع استعادة جزء مهم من حقول النفط والغاز إضافة إلى واقع الكثير من شرائح المنشآت الصناعية ومباشرتها الإنتاج.‏

الخليل أكد حاجة بعض السلع السورية إلى معاملة تفضيلية لدخولها إلى الأسواق الجزائرية بما يعزز موقعها في تلك السوق ويجعل منها عاملاً مساعداً لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى رغبة الكثير من الفعاليات الاقتصادية ومجتمع الأعمال السوري بالعمل وزيادة حجم التبادل التجاري مع الجزائر، مؤكداً في هذا السياق أن الاقتصاد السوري سيحدد توليفة من المنتجات والمواد والكميات التي سيرفد بها الاقتصاد الجزائري، منوهاً بما تقوم به الوزارة من تشكيل مجالس رجال الأعمال مجدداً وفي مقدمتها مجلس رجال الأعمال السوري الجزائري.‏

من جانبه السفير الجزائري صالح بوشة أبدى رغبة الجانب الجزائري بمد وتعزيز جسور التعاون مع سورية بشكل أكثر فاعلية، لافتاً إلى اهتمام الجزائر بمحوري الاستثمار والتبادل التجاري، وتحديد القطاعات التي يمكن العمل فيها والأفكار التي يمكن تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع خلال تلك المرحلة على أن يُصار إلى التأسيس لذلك من خلال زيارات متبادلة لوفود من الجانبين.‏

المصدر : الثورة