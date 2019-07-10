وزير الاتصالات “يتفاخر” بسرعة الانترنت في سوريا

صرح وزير الاتصالات السوري، إياد الخطيب، أنه ” في تصنيف المؤشر العالمي لسرعة الانترنت الذي أعلن في 2018 حلت سورية أولاً، متقدمة على دول لا تعاني حروباً مثل مصر والأردن والجزائر والعراق، وذلك في متوسط سرعة التحميل في الثانية الواحدة” .



وتابع وزير الاتصالات، في تصريحه لجريدة “البعث” الرسمية أن ” عدد البوابات قفز إلى 160 ألفاً عام 2018، بعد أن كانت 140 ألف بوابة عام 2010، في حين ارتفع عدد الدارات إلى 30 عام 2019″ .



وأكد الخطيب أن ” أن خدمة الانترنت في سورية رغم حصار ثماني سنوات مستقرة ومقبولة”، منوهاً إلى أن “القطر يتعرض لعملية تهريب المكالمات عبر الحدود من قبل جهات خارجية في الدول المجاورة، ولذلك تقوم الاتصالات بتركيب أنظمة خاصة بمواجه هذه الظاهرة والقضاء على الاتصالات غير الشرعية الوردة إلى سورية” .



وأشار وزير الاتصالات الى أن ” مجلس إدارة السورية للاتصالات قرر الاعتماد على استخدام الكوابل الضوئية في تقديم خدمات الانترنت للمقاطع البعيدة عن المركز الهاتفي عوضاً عن الكوابل النحاسية التي تتعرض للتشويش وتسريب مياه الصرف الصحي” .



ويعاني الكثير من السوريين وعلى فترات مختلفة من بطء شديد في سرعة شبكات الانترنت، الأمر الذي يعرقل الاستفادة من هذا الخدمة والتي باتت أساسية لدى غالبية الأشخاص .



الجدير بالذكر أن سبب حصول سوريا على مراكز متأخرة في التصنيف العالمي لسرعة الانترنت، تعود كما أرجعه مصدر مسؤول في الشركة السورية للاتصالات الى أن “اكثر من 70 % من المشتركين سرعات بواباتهم 512 و 1 ميغا، بينما لم يتجاوز عدد المشتركين بخدمات السرعات العالية 8 ميغا 1،7 من عدد المشتركين الكلي” .



البعث