وزير الاتصالات الإيراني: إيران ستطلق اليوم القمر الصناعي “ظفر”

أعلن وزير الاتصالات الإيراني جواد آذري جهرمي أن إيران ستطلق اليوم القمر الصناعي “ظفر” من سمنان ليستقر في مداره بسرعة 7400 كيلومترٍ في الساعة.



وأشار جهرمي “إلى أن أول صورة سيبثها القمر الصناعي ستكون للشهيد الفريق قاسم سليماني” وغرد وزير الاتصالات على موقع تويتر قائلاً “بدأ العدّ العكسي لإطلاق القمر ظفر في الساعات القليلة المقبلة”.



وفي سياق ذلك لفت جهرمي في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إلى أن “الخلل في الإنترنت لا يزال متواصلاً والعدو لا يزال مصراً على التأثير على شبكة الإنترنت في إيران”.



وأضاف جهرمي: “لقد واجهنا الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الإنترنت، ونحن نعمل على التعرف على مسببيه”.



وأشار إلى أن “العدو يسعى إلى قطع الإنترنت في إيران على أعتاب الذكرى 41 لانتصار الثورة”، وأن “التأثير على الأجواء في إيران خلال فترة الانتخابات البرلمانية هو أحد مخططات العدو، وأمريكا كانت قد هددت بأنها بصدد إيجاد خلل في الشبكة الوطنية الإيرانية للإنترنت”.



وأوضح أن “الهجوم الإلكتروني وقطع الإنترنت جزء من مخططات العدو التي بدأت أمس للتأثير على الانتخابات البرلمانية”.



كذلك قال نائب وزير الاتصالات الإيراني، إن الهجوم السيبراني، الذي استهدف البنى التحتية للإنترنت أمس هو أكبر هجوم إلكتروني تتعرض له البلاد حتى الآن.



وصرح نائب الوزير بأن موجة ثانية من الهجوم السيبراني قد بدأت لاستهداف الإنترنت في إيران، مضيفاً أن الهجوم السيبراني منظم وانطلق من ملايين المصادر.



وفي هذا السياق قالت شركة اتصالات البنى التحتية الإيرانية إن الهجوم السيبراني على البلاد جاء من شرق آسيا وشمال أمريكا.